Внаслідок його дій загинула одна жінка, інші члени сім'я отримали поранення.

Суд в порядку спеціального судового розгляду визнав винним військовослужбовця ЗС РФ у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Його засудили до довічного позбавлення волі, повідомляють у Офісі генерального прокурора. Прокурор у суді довів, що 26 лютого 2022 року російські військовослужбовці зупинили цивільний автомобіль в центральній частині села Крупичполе Прилуцького району.

В автівці перебувала подружня пара, їхня дочка та зять. Обвинувачений спільно з іншими військовими РФ одразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. Вважаючи, що всі четверо загинули, російські військовослужбовці залишили місце вчинення злочину.

Відео дня

Як зауважують у прокуратурі, внаслідок злочинних дій одна жінка загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження.

Суд над окупантами - останні новини

Як повідомляв УНІАН, восени в Україні засудили до 8 років та 6 місяців позбавлення волі командира танку російської армії, який брав участь у спробах захоплення Чернігова.

Інший танкіст-окупант був засуджений до 12 років тюрьми за те, що обстрілював багатоповерхівки у Маріуполі.

Навесні до суду скерували обвинувальний акт стосовно командувача центрального військового округу РФ Олександра Лапіна - він керував наступом на Чернігівську область.

Вас також можуть зацікавити новини: