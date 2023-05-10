Зрадника, який також дресирував для окупантів сторожових собак, під час наступу ЗСУ втік до Одещини, де був затриманий.

В Одесі до 8 років позбавлення волі засуджено колаборанта, який у херсонській колонії виконував накази окупантів по охороні учасників руху опору. Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, вирок винесено 9 травня Малиновським районним судом Одеси.

"Доведено, що чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Зокрема, працював у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території", - розповіли у прес-службі.

Як пояснили в прокуратурі, засуджений раніше працював молодшим інспектором у Білозерській виправній колонії (Херсонщина) на посаді молодшого інспектора. Його звання було - молодший сержант внутрішньої служби. Вже на початку червня 2022 року, коли певна територія була окупована ворогом, чоловік пішов на співпрацю із загарбниками, які призначили його молодшим інспектором відділу охорони так званої "північної виправної колонії (№90)". В цій режимній "установі" РФ окупанти утримували та катували репресованих місцевих жителів, більшість яких - учасники руху опору.

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"Фігурант виконував охоронні функціїї. Ніс караульну службу та дресирував службових собак, які здійснювали вартові та охоронні функції. За "відданість" отримував платню у рублях", - уточнили в прокуратурі. Правоохоронці викрили та затримали зрадника у березні 2023 року в одному із сіл Одещини, куди той втік під час наступу українських захисників на півдні України. Наразі він під вартою.

У прес-службі також розповіли, що під час розслідування з обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

У вівторок він отримав вирок - 8 років позбавлення волі, з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах на 10 років. Також суд конфіскував в дохід держави все майно колаборанта.

Полювання на колаборантів - останні новини

14 квітня Служба безпеки затримала ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Колаборанти особисто організовували збори місцевих жителів, де агітували брати участь у фейковому плебісциті і "проголосувати" на користь кремля. Також зловмисники змушували людей вступати до складу окупаційних "виборчкомів". У разі незгоди - погрожували репресіями з боку каральних органів рашистів.

Водночас до 15 років за ґратами засуджено подружжя зрадників з Донеччини, які передавали росіянам дані про розташування українських військ. Влітку вони дистанційно вийшли на заступника командира російського батальйону "Спарта", який брав участь у бойових діях на східному фронті. У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України. Відтоді "полювали" на склади боєприпасів ЗСУ.

А 4 травня у лавах ЗСУ викрили російського "крота". Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, чоловік шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони України. Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

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