За його словами, вони відкрито висловили свою позицію.

Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словаччина та Німеччина виступали проти вступу України до Північноатлантичного Альясу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Український лідер також зазначив, що ця інформація вже не є таємною:

"США, Угорщина, Словаччина та Німеччина - вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова. І мені здається, що тут немає секретів, що це чотири країни, які з різних своїх причин поки що не бачили Україну в НАТО".

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що під час саміту Альянсу в 2023 році країни-члени НАТО зняли для України вимогу про план дій щодо членства, але не стали давати запрошення.

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У Міністерстві закордонних справ кажуть, що членство в Альянсі є для України єдиною найнадійнішою гарантією безпеки, оскільки альтернативні варіанти не можуть її забезпечити.

Раніше ЗМІ повідомляли, що проти вступу України до НАТО виступили не лише США, Німеччина, Угорщина та Словаччина, а й Бельгія, Словенія і Іспанія.

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