Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словаччина та Німеччина виступали проти вступу України до Північноатлантичного Альясу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Український лідер також зазначив, що ця інформація вже не є таємною:
"США, Угорщина, Словаччина та Німеччина - вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова. І мені здається, що тут немає секретів, що це чотири країни, які з різних своїх причин поки що не бачили Україну в НАТО".
Вступ України до НАТО
Нагадаємо, що під час саміту Альянсу в 2023 році країни-члени НАТО зняли для України вимогу про план дій щодо членства, але не стали давати запрошення.
У Міністерстві закордонних справ кажуть, що членство в Альянсі є для України єдиною найнадійнішою гарантією безпеки, оскільки альтернативні варіанти не можуть її забезпечити.
Раніше ЗМІ повідомляли, що проти вступу України до НАТО виступили не лише США, Німеччина, Угорщина та Словаччина, а й Бельгія, Словенія і Іспанія.