Втім, двері Альянсу не закриті для України назавжди, зауважив американський міністр оборони.

Повернення території України до кордонів 2014 року є "нереалістичним". Про це у четвер, 13 лютого, заявив міністр оборони США Піт Гегсет в інтерв’ю Breitbart News.

"Я не той, хто оголошує червону лінію. Я працюю з президентом, і ми вважали, що було корисно просто донести до розмови трохи реальності. Зрештою, президент Трамп - єдиний, хто може визначати, чи є простір для похитування чи руху щодо будь-якої конкретної позиції", - заявив Гегсет.

Водночас очільник Пентагону зауважив, що його слова не означають, що Україна не зможе приєднатися до НАТО в майбутньому.

Відео дня

"Я думаю, що те, що я сформулював учора, консультуючись із вищим керівництвом у Білому домі та Овальному кабінеті президента, було реальністю цього моменту - що членство в НАТО було малоймовірним з огляду на реалії, де ми зараз. Ніхто не буде кидати палю в землю через 25 років або протягом будь-якого визначеного періоду часу", - сказав Гегсет.

Також очільник Пентагону зауважив:

"Це просто визнання того, що якщо ви хочете, якщо ми хочемо досягти миру шляхом переговорів, ви хочете припинення вогню, ви хочете можливості для тривалого миру, реалістично, прямо зараз це не в планах - так само, як реалістичне повернення до кордонів 2014 року прямо зараз не в планах".

Він сказав, що Трамп живе "в реальному світі".

Мирні переговори

За словами американського президента Дональда Трампа, наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників США, РФ та України. На ній не буде його самого чи Путіна, але йдеться про топчиновників.

Трамп також говорив про зустріч представників США, України та РФ у Мюнхені 14 лютого. Проте радник Зеленського Дмитро Литвин цю інформацію заперечив.

Раніше американський лідер підтримав заяву очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що вступ України до НАТО не є реалістичним сценарієм. За словами Трампа, це "непрактично".

Вас також можуть зацікавити новини: