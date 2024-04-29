Це будуть індивідуальні процеси з ретельним розглядом.

Коли Україна і Молдова почнуть переговори про свій вступ до Євросоюзу, їхній прогрес розглядатимуть окремо, хоча вони й отримали статус кандидатів одночасно.

"Щойно почнуться переговори, це будуть індивідуальні процеси, буде дуже ретельний розгляд Молдови та України по суті. Це не буде, наприклад, країна досягла успіху в декількох розділах чи ні, це буде аналізуватися по суті", - заявив посол ЄС у Молдові Яніс Мажейкс, якого цитує EVZ.

За словами дипломата, Молдова вже виконала важливі умови, рекомендовані Брюсселем. Однак країна також має й недоліки, особливо в галузі правосуддя. Зокрема, досі не призначено генерального прокурора, а склад Вищої судової палати не укомплектовано.

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Вступ України до ЄС: останні новини

У грудні минулого року лідери країн-членів ЄС вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ до Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує зобов’язання щодо внутрішньої трансформації, а схвалення переговорної рамки дасть Європі правильний сигнал після червневих виборів до Європарламенту.

Згодом стало відомо, що Між Україною і абсолютною більшістю країн-членів Європейського Союзу є "джентельменська угода" про затвердження старту переговорів про вступ у червні.

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