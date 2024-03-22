Зокрема, у червні має бути затверджена переговорна рамка про організаційні аспекти ведення перемовин.

Між Україною і абсолютною більшістю країн-членів Європейського Союзу є "джентельменська угода" про затвердження старту переговорів про вступ у червні.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час виступу на 16-му щорічному Київському Безпековому Форумі.

Зокрема, у неї запитали, наскільки реалістична перспектива початку переговорів про вступ України в ЄС у першому півріччю цього року і що є головною перепоною для цих переговорів. Віце-прем'єр відзначила, що тепер потрібні консенсусні рішення в межах Євросоюзу на різних етапах подальшого руху.

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"Звичайно, ми не бачили перепон, щоб вже у березні затвердити переговорну рамку. Це дало би юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори і ми маємо джентельменську домовленість серед абсолютної більшості країн Європейського Союзу, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні", - наголосила Стефанішина.

Вона нагадала, що 21 березня на засіданні Європейської Ради лідери країн-членів ЄС доручили відповідні інструкції міністрам з європейських справ, аби встигнути на червень.

"І президент, відповідно, такий заклик зробив. Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою. Тому якраз у такому емоційному балансі, я впевнена, що матимемо рішення на червень", - відзначила Стефанішина.

Вона додала, що до цього етапу вже було розпочато офіційний скринінг законодавства. "Його по-різному називають наші голови секторальних делегацій. Хтось називає "начитка лекцій". Хтось по-іншому, а хтось більш серйозно відноситься. Але цей етап триває. І власне з червня ми вже почнемо процес планування адаптації законодавства в рамках наступних етапів", - сказала віце-прем'єр.

Вступ України до ЄС: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 21 березня президент Володимир Зеленський під час звернення до Євроради заявив, що Україна виконує зобов’язання щодо внутрішньої трансформації, а схвалення переговорної рамки дасть Європі правильний сигнал після червневих виборів до Європарламенту.

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ до Союзу. Вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорів, також відомі як переговорна рамка.

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