Зараз це питання "в руках Туреччини", кажуть фінські чиновники.

Фінляндія воліла б приєднатися до Північноатлантичного альянсу разом зі Швецією.

Однак країна вступить до НАТО одна, якщо уряд Туреччини затримає вступ скандинавського сусіда, заявив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола в інтерв'ю Associated Press.

"Ні-ні. Тоді ми приєднаємось. Швеція – наш найближчий партнер. Майже щотижня наші сили оборони проводять спільні тренування і так далі. Це дуже глибока співпраця, і ми також повністю довіряємо один одному. Але тепер це в руках Туреччини", - сказав Савола

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Інші вищі посадові особи Фінляндії висловили аналогічну думку. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна вважає за краще приєднатися до НАТО разом зі Швецією, але "не може впливати" на процес проходження ратифікації їхніх заявок в НАТО.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністе сказав, що якщо Туреччина погодиться зі вступом Фінляндії, але без Швеції, це створить складну ситуацію.

"Наші руки в якомусь сенсі зв'язані. Ми подали заявку на членство. Чи повинні ми тепер сказати: "Ні, ми скасовуємо нашу заявку"? Ні, цього ми просто не можемо зробити", — сказав Нііністе.

Офіційні особи НАТО протягом останнього часу також применшували значення одночасного приєднання двох країн.

"Головне питання не в тому, чи приєднаються Фінляндія і Швеція одночасно. Головне питання полягає в тому, щоб Фінляндія і Швеція приєдналися якомога швидше, і, звичайно ж, це рішення Туреччини, чи ратифікувати обидва протоколи або тільки один протокол", – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - що відомо

У 2022 році на тлі вторгнення Росії в Україну Фінляндія, що має 1340-кілометровий кордон з Росією, і Швеція, що межує з країною агресором на Балтійському морі, відмовилися від політики нейтралітету і подали заявки на вступ до НАТО.

Ці заявки були прийняті в червні. Відтоді триває процес їх ратифікації країнами-членами НАТО. 28 з 30 членів Альянсу вже ратифікували заявки Фінляндії та Швеції. Досі цього не зробила Угорщина, яка не висуває при тому публічно жодних умов для ратифікації, і Туреччина, яка виступила проти приєднання цих країн до Альянсу. Причиною стало те, що ці країни, за твердженнями Анкари, надають притулок курдам і туркам, звинуваченим у сепаратистській діяльності. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган називав умовою для схвалення заявок екстрадицію понад 100 представників Робітничої партії Курдистану в Туреччину.

Обидві країни не вважають, що дорога в НАТО для них закрита, всупереч саботажу з боку Туреччини. Чиновники кажуть, що ситуація з ратифікацією їх заявок може змінитися після того, як в Туреччині пройдуть парламентські і президентські вибори.

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