Турецький президент назвав умову, виконавши яку, Швеція зможе стати членом Альянсу.

Туреччина схвалить вступ Швеції в НАТО лише після того, як Стокгольм екстрадує в Анкару 130 "терористів". Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з турецькою молоддю.

Так, Ердоган поскаржився, що Швеція жодним чином не перешкоджає проведенню у себе демонстрацій на підтримку Робочої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією. Також він заявив, що Стокгольм нібито раніше обіцяв, але так і не видав Анкарі 130 курдських "терористів".

"Ми сказали їм (Швеції): "Послухайте, якщо ви не видасте терористів, які у вас є, то ми не зможемо ратифікувати це (членство в НАТО) в нашому парламенті", – заявив Ердоган.

Відео дня

Туреччина блокує вступ Швеції до НАТО

У травні 2022 року Швеція разом з Фінляндією подали офіційну заявку до НАТО, прямо пояснюючи це побоюваннями за свою безпеку у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Рішення про прийом нових учасників НАТО ухвалюється консенсусом - усі діючі учасники повинні дати свою згоду. Проте Туреччина пригрозила заблокувати прийняття цих двох країн через те, що раніше вони прихистили у себе багато турецьких дисидентів, особливо курдів.

Після довгих переговорів Анкара уклала якусь угоду з Гельсінкі і Стокгольмом, але досі Туреччина так і не ратифікувала рішення про прийом Швеції і Фінляндії в НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: