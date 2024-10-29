Бояться замаху: в КНДР посилили охорону Кім Чен Ина

Навколо нього встановлено спеціальні системи глушіння зв’язку та обладнання для виявлення безпілотників.

Північна Корея посилює охорону Кім Чен Ина "через загрозу замаху". Про це повідомляють південнокорейський телеканал Yonhap та Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS), передає Newsweek.

Зазначається, що Північна Корея посилила заходи безпеки для захисту свого лідера Кім Чен Ина через можливі загрози його життю. Розвідувальне агентство проінформувало південнокорейських парламентарів про те, що для захисту Кім Чен Ина навколо нього встановлено спеціальні системи глушіння зв’язку та обладнання для виявлення безпілотників. Агентство також зазначило, що цього року лідер КНДР з’являвся на публіці понад 110 разів, що на 60% більше, ніж минулого року.

На фоні загострення відносин між Північною Кореєю, Південною Кореєю та західними союзниками, повідомляється, що Пхеньян направив близько 10 тисяч солдатів для підтримки Росії в конфлікті в Україні. Повідомлення про посилення безпеки Кім Чен Ина збіглися з візитом міністра закордонних справ Північної Кореї до Москви.

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Хоча Пхеньян не коментував мету візиту, корейське державне інформаційне агентство повідомило, що делегація на чолі з міністром закордонних справ Чхо Сон Хуі вирушила до Росії для обговорення питань безпеки та можливої співпраці.

Минулого тижня Кім Чен Ин заявив про потребу зміцнення "стратегічного стримування" перед загрозою з боку США, вказавши на ядерний арсенал Америки як на головну небезпеку для Північної Кореї. Він підкреслив необхідність модернізації стратегічних ракетних баз країни під час відвідин такої бази, де разом із сестрою Кім Йо Чен та іншими військовими керівниками перевірив можливості пускових установок. На сьогодні Північна Корея перебуває під міжнародними санкціями через продовження розробки ядерної зброї та балістичних ракет, і за оцінками Федерації американських вчених, вона володіє матеріалами для створення до 90 ядерних боєголовок.

Вступ КНДР у війну - що відомо

За даними південнокорейської розвідки, минулого тижня до Росії були відправлені війська КНДР, серед яких солдати елітного 11-го армійського корпусу, відомого як "Штурмовий корпус".

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Україну відвідає південнокорейська делегація, аби обговорити відправку військ КНДР до Росії для війни проти України та заходи співпраці. Про це спочатку заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, а пізніше інформацію підтвердили в Офісі Президента України.

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