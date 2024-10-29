Такий візит пов'язаний з розміщенням військ КНДР на території РФ.

Цього тижня Україну відвідає південнокорейська делегація, аби поділитися даними про відправку військ КНДР до Росії та обговорити заходи співпраці. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, передає Yonhap.

Такими планами президент поділився під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив, що війська КНДР були розгорнути в Курській області.

"Я сподіваюся, що під керівництвом Генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу і блокування незаконних обмінів між Росією і Північною Кореєю в дусі солідарності і координації", - наголосив Юн Сок Йоль.

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За його словами, південнокорейська делегація 29 жовтня проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики і безпеки, після чого відвідає Україну, де зустрінеться з представниками розвідки і оборони, аби обмінятися інформацією з фронту та обговорити заходи співпраці.

Також у Yonhap нагадали, що Юн провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, аби обмінятися даними про перекидання військ КНДР.

Напередодні дзвінка Юн провів окрему телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обмінятися інформацією про пересування військ Північної Кореї і обговорити співпрацю з країнами-членами Європейського союзу.

"Це серйозна ситуація, коли фактичне розгортання північнокорейських військ на лінії фронту в Україні може відбутися раніше, ніж очікувалося", - наголосив президент Південної Кореї під час розмови.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем:

"Щонайперше подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу. Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один - ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав".

За його словами, лідери країн домовилися посилити обмін розвідувальними даними та експертизою, аби активізувати контакти на всіх рівнях.

"У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій. Насамкінець запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України", - додав президент.

Війська КНДР на території РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, воїни 47 ОМБр ведуть активні наступальні дії на території Курської області та ведуть підготовку до появи військових КНДР. У пресслужбі бригади наголосили, що українським захисникам наразі ще не доводилося стикатися з корейцями, проте наша розвідка все це контролює.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що відправка військових КНДР до Росії є дуже небезпечною. За його словами, це відбувається на тлі побоювання Заходу, що вони будуть використані Москвою у війні проти України.

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