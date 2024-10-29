'Жертви кривавої угоди': що відомо про 'Штурмовий корпус', який КНДР відправила на війну

Ці елітні підрозділи навчені як для потенційних атак на Південну Корею, так і для оборони від зовнішніх загроз.

За даними південнокорейської розвідки, минулого тижня до Росії були відправлені війська КНДР, серед яких солдати елітного 11-го армійського корпусу, відомого як "Штурмовий корпус".

Як пише The Washington Post, спецпідрозділи Північної Кореї оснащені вибуховими речовинами, хімічними та біологічними агентами, парашутами та літаками, хоча їхнє спорядження поступається аналогам в інших країнах, згідно з доповіддю Розвідувального управління Міністерства оборони США за 2021 рік.

Загальна чисельність північнокорейського спецназу перевищує 200 тисяч осіб. Ці елітні підрозділи навчені як для потенційних атак на Південну Корею, так і для оборони від зовнішніх загроз. До їх складу входять наземні, морські та повітряні сили, які діють у розвідувальних, снайперських та диверсійних групах. Їх готують до захоплення ключових фігур та раптових атак, згідно з даними американського оборонного відомства.

Відео дня

Ці війська брали участь у деяких з найвідоміших операцій Північної Кореї, включаючи рейд на Сеул у 1968 році, який призвів до жертв з обох сторін. Спецпідрозділи широко висвітлюються в державних ЗМІ КНДР, де їх часто представляють як найсильніших солдатів, іноді з акцентом на фізичну підготовку.

Однак, попри високий рівень підготовки, цим солдатам може бути складно адаптуватися до умов сучасної війни. Як зазначає Хьонс Лі, колишній військовослужбовець і правозахисник, який проходив службу у "Штурмовому корпусі", їм бракує навичок роботи з передовими технологіями та сучасним обладнанням. Якщо вони потраплять на фронт, їм доведеться протистояти українським силам, оснащеним дронами та ракетами, з якими вони ніколи раніше не стикалися.

Лі додав, що для багатьох солдатів, направлених у Росію, це стане першою зустріччю з бойовими діями та зовнішнім світом. Він назвав їх "жертвами жорстокої угоди між Кім Чен Ином та Путіним", зазначивши, що вони вперше зіткнуться з реальними боями, погано підготовлені й налякані.

Кім Йол Су, старший експерт із безпеки з Корейського інституту військових досліджень у Сеулі, припустив, що до Росії могли бути також відправлені інженерні та допоміжні підрозділи для підтримки елітних військ, включаючи логістичну, транспортну та бойову підтримку. Він зазначив, що для забезпечення десятків тисяч військових потрібні ресурси, такі як продовольство, укриття, боєприпаси і зв’язок.

Попри свою вузьку спеціалізацію, північнокорейські спецпідрозділи, ймовірно, допомагатимуть у бойових операціях і вчитимуться у російських військових, додав Кім.

Колишній кремлівський чиновник, який зберігає зв’язки з урядовими колами, повідомив, що розгортання північнокорейських військ у Курську є "актом помсти" за ескалацію, яку Кремль сприймає як загрозу. Він також відзначив, що Кремлю дешевше й політично простіше розгорнути північнокорейські війська, адже це дає КНДР вкрай необхідні кошти і бойовий досвід.

Вступ КНДР у війну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Україну відвідає південнокорейська делегація, аби обговорити відправку військ КНДР до Росії для війни проти України та заходи співпраці. Про це спочатку заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, а пізніше інформацію підтвердили в Офісі Президента України.

Вас також можуть зацікавити новини: