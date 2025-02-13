Пол Йонсон вважає, що в майбутньому членство України в НАТО не виключене.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вважає, що перспектива членства України в Організації Північноатлантичного договору не виключена у майбутньому. Як передає кореспондент УНІАН, про це Йонсон сказав на брифінгу перед початком засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі.

У нього запитали, чи позиція України була би сильнішою, якби членство в НАТО було на порядку денному.

"Наскільки я розумію, позиція США від цієї адміністрації полягає у тому, що вони стверджують: членство в НАТО не має бути частиною цієї політичної угоди. Я не думаю, що членство в НАТО як таке буде виключене для України", - наголосив Йонсон.

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Міністр оборони Швеції додав, що позиція його країни відома, і ґрунтується на рішенні саміту НАТО у Вашингтоні, що майбутнє України буде в Альянсі, коли Україна відповідатиме умовам.

Адміністрація США про безпекові гарантії для України

Як повідомляв УНІАН, у США не вірять, що членство України в НАТО буде реалістичним результатом урегулювання шляхом переговорів.

Міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що будь-які безпекові гарантії мають бути підтримані боєздатними європейськими і не європейськими військами. Але цей міжнародний контингент не має бути місією НАТО і на нього не має поширюватися 5 стаття договору про створення НАТО, яка передбачає, що напад на одного союзника означатиме напад на весь Альянс.

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