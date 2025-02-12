Гегсет наголосив, що з наближенням третьої річниці повномаштабного вторгнення Росії до України кровопролиття мають зупинитися, а війна припинена.

Міністр оборони США Піт Гегсет наголошує, що майбутня мирна угода має унеможливити новий напад Російської Федерації на Україну. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Пентагону сказав під час виступу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі.

Гегсет наголосив, що з наближенням третьої річниці повномаштабного вторгнення Росії до України кровопролиття мають зупинитися, а війна припинена.

Глава Пентагона переповів слова президента США Дональда Трампа, що топ-пріоритетом є припинення бойових дій і досягнення довготривалого миру. Зокрема, як сказав міністр оборони, Трамп "має намір припинити цю війну шляхом дипломатії та залученням Росії і України до переговорів".

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"Ми лише зупинимо цю нищівну війну та започаткуємо довготривалий мир шляхом сполучення міці союзників з реалістичною оцінкою ситуації на полі бою", - сказав Гегсет.

За його словами, в США хочуть, аби Україна була суверенною та заможною.

"Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України, які були до 2014 року, є нереалістичною метою", - наголосив глава Пентагону.

На його переконання, переслідування цієї оманливої мети лише продовжить війну і призведе до більших страждань. Гегсет наголосив:

"Довготривалий мир для України повинен включати надійні гарантії безпеки, аби забезпечити, що війна не почнеться знову. Це не має бути Мінськ 3.0".

У цьому зв'язку, в США не вірять, що членство України в НАТО буде реалістичним результатом урегулювання шляхом переговорів.

"Натомість, будь-які безпекові гарантії мають бути підтримані боєздатними європейськими і не європейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті як сили з підтримання миру в Україні в будь-який момент, вони не мають бути місією НАТО і на них не має поширюватися 5 стаття [стаття договору про створення НАТО, яка передбачає, що напад на одного союзника означатиме напад на весь Альянс - УНІАН]", - підкреслив глава Пентагону.

Також він сказав, що має бути надійний міжнародний контроль лінії контакту між Україною і Росією.

За його словами, як частина безпекових гарантій, американські війська не будуть розгорнуті в Україні.

Війна в Україні - позиція Вашингтона

Як повідомляв УНІАН, державний секретар США Марко Рубіо наголошував, що для справедливого припинення війни, яку Росія веде проти України, доведеться пройти довгий шлях. При цьому, закінчення війни має передбачати збереження Україною суверенітету і незалежності.

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