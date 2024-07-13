За словами політика, Україну варто наблизити до НАТО.

Президент Чехії Петр Павел розкритикував фразу "міст до НАТО", яку широко застосовують під час саміту щодо шляху України до членства в альянсі.

"Я трохи чутливо реагую на це слово "міст", бо ним зловживали у нашому власному досвіді. Мій попередник намагався позиціонувати Чехію як "міст між Заходом і Сходом", але зараз це не працює", - зазначив він під час розмови в Атлантичній Раді в межах свого візиту до Техасу після вашингтонського саміту НАТО, пише Голос Америки.

За його словами, щодо цього питання тривало багато дискусій, проте все ж було вписано слово "міст".

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"Ви знаєте, міст можна легко зруйнувати. З суто технічної та військової точки зору Україна наразі має найдосвідченішу армію в Європі. Це також найбільша армія в Європі. Вони отримали великий досвід за останні два з половиною роки, який можуть використовувати і використовують союзники по НАТО", - додав Павел.

Водночас президент Чехії вважає, якщо Україна буде залишатися у "тіньовій зоні" НАТО, то це лише створить умови для нового конфлікту. Тому для того, щоб стабілізувати ситуацію на східному фланзі, варто наблизити Україну до НАТО й сприяти її інтеграції в альянс, підкреслив політик.

Україна і НАТО - останні новини

Раніше видання Foreign policy розповіло, що НАТО дало Україні після саміту у Вашингтоні. За словами журналістів, Україна отримала "незворотній" шлях до членства, однак не отримала запрошення щодо вступу до НАТО.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обіцянка того, що Україна стане членом НАТО, має бути виконана, проте українці не можуть чекати цього ще 75 років.

Це має відбутися раніше, а не пізніше. Тому що це єдиний шлях для забезпечення стратегічної безпеки та стабільності в Євроатлантичному регіоні", - наголосив він.

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