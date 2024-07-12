В Раді пояснили, що означає 'міст' до членства в НАТО

За словами Єгора Чернєва, "міст" - це свідчення довготривалої підтримки України.

У Верховній Раді пояснили, що для України означає "міст" до членства в НАТО.

Як зазначив заступник голови Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, тепер формат Рамштайн трансформується в обов’язкову сталу допомогу Україні від НАТО в озброєнні та тренуванні наших військових.

"Слова про "міст" до членства України в НАТО у підсумковій декларації Вашингтонського саміту Альянсу - це свідчення того, що нашу державу готові де-факто інтегрувати до НАТО, не очікуючи закінчення війни", - зазначив він. Відео дня

За його словами, "міст" - це, перш за все, стале фінансування допомоги Україні, зокрема йдеться про 40 млрд доларів, про які домовилися союзників, що убезпечує нас від можливих наступних політичних потрясінь.

"Це також створення місії в Німеччині, що координуватиме всю допомогу Україні, і таким чином це трансформується з формату Рамштайн у вже обов’язкову допомогу Україні в озброєнні та тренуванні наших військовослужбовців", - зазначив політик.

Чернєв також додав, що призначення посла України в НАТО підвищує статус представництва України в Альянсі для більшої інтеграції та координації.

Саміт НАТО - головні новини

10 липня країни НАТО погодили текст підсумкової декларації саміту у Вашингтоні. У ньому, зокрема, йдеться про те, що союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну на шляху в НАТО.

11 липня на полях саміту НАТО у Вашингтоні було підписано історичний Український договір (Ukraine Compact). Вже з'явились основні положення документу.

Українські лідери здебільшого задоволені результатами саміту НАТО у Вашингтоні - тим паче, що могло бути набагато гірше. Як пише Politico, Київ отримав не все, що хотів, але НАТО погодилося оголосити, що членство країни є "неминучим", покращивши декларацію минулорічного саміту в Литві, яка викликала обурення України через відсутність зобов’язань з боку Альянсу.

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