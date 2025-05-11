Українська делегація вже навіть прибула в Ужгород.

Угорська сторона перенесла заплановані переговори з Україною, які стосуються нацменшин. Консультації між делегаціями мали відбутися в понеділок, 12 травня. Це стало б початком регулярних переговорів, заявляють у Міністерстві юстиції України в Telegram.

"Раніше в Будапешті сторони погодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня", - ідеться в публікації.

Крім того, повідомляється, що консультації мали відбуватися в Ужгороді, куди вже прибула українська делегація. На яку дату перенесено зустріч - не повідомляють. Однак переговори дуже важливі в контексті інших переговорів - про членство України в ЄС. Угорщина має безліч вимог до України. Зокрема, їхня сторона вимагає відновити права, що гарантують вільне використання угорської мови, і право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

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На ситуацію відреагувала безпосередньо віцепрем'єрка з євроінтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанишина. Вона наголосила, що "діалог має бути продовжено".

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Перед цим між країнами стався конфлікт із затриманнями.

УНІАН повідомляв, що СБУ викрила шпигунську мережу військової розвідки Угорщини. Вона діяла на Закарпатті. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів.

Після цього, у центрі Будапешта, спецпризначенці жорстко скрутили українця. Його звинуватили у шпигунстві. Тож йому заборонили в'їзд і проживання на території Угорщини "через шпигунську діяльність".

Хоча ще 30 квітня повідомлялося, що між нашими країнами розпочалися перемовини щодо вступу до ЄС. "З 12 травня на регулярній основі працюватимуть команди, які сьогодні були присутні у Будапешті з української та угорської сторін, допоки ми не визначимо весь перелік завдань у рамках 11 рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони", - наголосила Стефанишина.

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