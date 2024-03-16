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Угорщина відправила країнам Європейського союзу документ, в якому висуває Україні претензії в питанні захисту угорської національної меншини.

Будапешт вимагає відновити права нацменшин до рівня, який існував до 2015 року, пише Радіо Свобода. Це питання є одним з головних в процесі переговорів щодо членства України у Європейському союзі. Так, є дві основні вимоги:

відновити права, що гарантують вільне використання угорської мови;

відновити право на політичне представництво на регіональному й національному рівнях.

В документі зазначається, що Україна проігнорувала потреби угорської громади в питанні визначення шкільних предметів, які мають викладати українською. Також Угорщина невдоволена змінами у співвідношенні населення після зміни меж адміністративних районів.

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"Обов’язкове 10% співвідношення, яке національні меншини повинні досягти серед місцевого населення, щоб мати можливість претендувати на мовні права, не є виправданим у випадку з національними меншинами", - йдеться у листі.

Закон щодо прав національних меншин в Україні

Нагадаємо, що на початку грудня Верховна Рада України ухвалила закон щодо прав національних меншин в окремих сферах. Повідомлялося, що під час роботи над ним було враховано позиції, на яких наполягала Угорщина.

Як відомо, Угорщина виступає против євроінтеграції України. Зокрема, прем'єр-міністр Віктор Орбан називав країну "однією з найбільш корумпованих у світі".

Наприкінці минулого року представники угорських громад Закарпаття підписали звернення до нього, в якому закликали Орбана підтримати початок переговорів про членство України до ЄС.

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