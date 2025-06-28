Прем’єр Угорщини каже, що вступ України до НАТО означає, що почнеться Третя світова.

Вступ України до НАТО означав би початок Третьої світової війни, заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це він написав на своїй сторінці на платформі Х.

"Україна в НАТО? Це означатиме війну з Росією, а наступного дня - Третю світову війну", - йдеться у дописі політика.

Також він виступив проти прийняття України до Європейського Союзу, мовляв, "безрозсудний поспіх" це "призведе до переміщення лінії фронту в серце Європи".

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"Це не дипломатія, це божевілля - у порохову бочку сірники не кидають. Ми не дозволимо їм перетворити Європу на поле бою", - заявив Орбан.

Інші заяви Орбана щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, Орбан заявив, що його завдання – робити так, аби Україна не була в НАТО. Під час саміту НАТО в Гаазі політик заявив, що Альянс не має справ в Україні, бо вона не є країною-членом, а також, що його завдання - не допустити вступу України в НАТО. Також він переконує, що Росія не становить реальної загрози для Альянсу, хоча, за його словами, у деклараціях самітів НАТО "постійно про це згадують": "Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші".

Крім того, перед самітом НАТО прем’єр-міністр Угорщини сказав, що чотири країни не хочуть бачити президента України Володимира Зеленського на цій зустрічі. За його словами, це Угорщина, Словаччина, Сполучені Штати Америки і Туреччина. Він додав, що в національних інтересах його країни не бути частиною будь-якої інтеграційної спільноти з Україною: "Угорщина не хоче бути членом жодного об'єднання ЄС з Україною - ні в НАТО, ні в Європейському Союзі".

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