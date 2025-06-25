Угорський прем'єр також заявив, що Росія нібито не становить загрози для НАТО у військовому плані.

Одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову видав низку заяв про Україну. Під час саміту НАТО в Гаазі (Нідерланди) політик заявив, що Альянс не має справ в Україні, бо вона не є країною-членом.

Як передає "Європейська правда", Орбан також заявив, що його завдання - не допустити вступу України в НАТО.

"У НАТО немає справ в Україні. Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і лишалося", – заявив він.

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Ба більше, Орбан переконує, що Росія не становить реальну загрозу для Альянсу, хоча, за його словами, у деклараціях самітів НАТО "постійно про це згадують":

"Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші".

Саміт НАТО в Гаазі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч саміт НАТО проходить у Гаазі на тлі загострення війни в Україні, посилення конфронтації з Росією та нових викликів на Близькому Сході. Цей саміт розглядається як ключовий етап у формуванні нової архітектури європейської безпеки.

У центрі уваги – довгострокова підтримка України, розробка стратегії стримування Росії та адаптація Альянсу до умов війни на виснаження. НАТО обговорює створення багаторічного фонду підтримки України та посилення оборонних спроможностей східного флангу.

Особливу увагу приділено ролі США: позиція президента Трампа щодо нових санкцій проти Росії викликає напруження серед європейських союзників. Попри заклики Києва та Брюсселя, Вашингтон обережно ставиться до ескалації, надаючи перевагу збереженню дипломатичних каналів.

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