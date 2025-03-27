Рютте: Потенційний вступ України в НАТО не є частиною мирної угоди

Водночас генсек нагадав, що під час минулого саміту у Вашингтоні Альянс заявив, що шлях України до НАТО є незворотним.

Потенційний вступ України в НАТО не варто розглядати у межах мирної угоди. Такий варіант можливий "окремо від того, що може статися у майбутньому".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Польщі під час спілкування зі слухачами Варшавської школи економіки, передають Новини.LIVE.

"НАТО продовжило перспективу для України щодо членства в Альянсі. Це набуло чіткого повторення у Вашингтоні під час минулого саміту, де ми заявили, як Альянс, що шлях України до НАТО є незворотним. Я також завжди підкреслював: ми ніколи не говорили, що членство України в НАТО має бути частиною мирної угоди. Що сказали американці, - що, з їх точки зору, як суб’єкт мирної угоди, Україна не має отримувати членства в НАТО. Але це, безумовно, відрізняється від того, що може трапитися у майбутньому", - сказав Рютте.

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Генсек також наголосив, що Україна і НАТО підтримують інтенсивну співпрацю. Рютте поділився, що інколи він двічі на добу телефонує президенту Володимиру Зеленському.

Україна і НАТО - важливі новини

Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що найдешевший спосіб захистити Україну - прийняти її в НАТО. Вона нагадала, що союзники недостатньо роблять для допомоги Україні у війні.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів, що не відмовиться від переговорів щодо членства України в НАТО. Він дорікнув членам Альянсу в тому, що вони йдуть на поводу в російського диктатора Володимира Путіна.

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