Президент України нагадав про героїзм українського народу перед лицем російської агресії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не відмовиться від переговорів щодо членства України в НАТО. Він дорікнув членам Альянсу в тому, що вони йдуть на поводу в російського диктатора Володимира Путіна.

"Я не вірю в гарантії безпеки без Америки. Це просто буде слабо. Але Америка не надасть гарантій, якщо європейські власні гарантії не будуть сильними. І я також не зніму членство України в НАТО зі столу (переговорів, - УНІАН)", - заявив український лідер під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 2025.

При цьому він зазначив, що наразі найвпливовішим членом Північноатлантичного альянсу є Путін, тому що його забаганки блокують рішення НАТО.

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"І це попри те, що це українська армія зупинила Росію, не країна НАТО, не війська НАТО, а тільки наші люди і наша армія. Немає іноземних армій, які борються на боці України в цій війні. Але Путін втратив у цій війні майже 250 тисяч солдатів, понад 610 тисяч людей було поранено", - підсумував Зеленський.

Мюнхенська конференція - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влітку до Білорусі буде відправлено 150 тисяч російських солдатів, які можуть атакувати країни НАТО.

При цьому він закликав створити Збройні сили Європи, щоб захиститися від агресії Росії. Водночас, за словами українського лідера, без української армії у європейських військових сил не вистачить, щоб зупинити Москву, адже тільки ЗСУ зараз має сучасний досвід війни.

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