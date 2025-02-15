Фредеріксен нагадала, що союзники недостатньо роблять для допомоги Україні у війні.

Членство у НАТО - це найкраще, що можна дати Україні, і якби Україна була членом НАТО, війна ніколи б не почалася, вважає прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Про це вона сказала 15 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Деякі союзники проти, але я скажу, що членство в НАТО – це найкраща річ, яку можна дати Україні. Якби Україна була членом НАТО, війна в Україні ніколи би не почалася. Це найпростіший шлях, який допомагає захистити країну", - зазначила Фредеріксен.

Проте, оскільки деякі "великі союзники" цього рішення не підтримують, то має бути чітке розуміння, що натомість можна запропонувати Україні, що буде "настільки ж надійним, як членство в НАТО", зауважила вона.

Відео дня

"Я ще раз повторюю, що членство в НАТО є найпростішим і найдешевшим способом. Але також економіка, безпекові гарантії. Українцям потрібні певні озброєння, щоб досягати своїх цілей на полі бою", - пояснила прем’єр-міністерка.

Вона голосила, що союзники досі не дають Україні всього того, що їй потрібно, зокрема обіцяних систем протиповітряної оборони.

"Минулого року у Вашингтоні ми обіцяли, що надамо Україні 6 чи 7 систем ППО. Чи уже Україна це отримала?. Відповідь – ні. Країну не можна захистити без систем ППО. Тому заморожені активи – так, безпекові гарантії – так, зробити Україну сильнішою перед початком переговорів – так. Але на полі бою рахується одна річ: чи маєте ви силу. І тут у нас немає ніяких виправдань", - підсумувала Фредеріксен.

Заяви інших лідерів щодо членства України в НАТО

Як повідомляв раніше УНІАН, кандидат на посаду нового канцлера Німеччини, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що Україна не повинна відмовлятися від членства в НАТО до початку переговорів з РФ.

Тим часом республіканець Ліндсі Грем обіцяє Україні вступ до НАТО, якщо РФ нападе на неї ще раз після укладення миру. На думку американського політика, така погроза могла б стримати кремлівського правителя Володимира Путіна від нового вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський 15 лютого під час Мюнхенської конференції заявив, що не відмовиться від переговорів щодо членства України в НАТО. Також він дорікнув членам Альянсу в тому, що вони йдуть на поводу в російського диктатора Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: