Наразі чотири країни НАТО проти вступу України до Альянсу.

Наразі чотири країни НАТО проти вступу України до Альянсу, однак президент США Дональд Трамп може вплинути на противників цього рішення. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.

Він зазначив, що деякі держави заявляли, що Україна буде в НАТО, однак "це були неправдиві слова, тому що минали десятиріччя, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно".

За словами президента, противники вступу України в НАТО апелюють до якихось колишніх домовленостей з РФ.

Відео дня

"А чому ви раптом домовлялися без нас про нас? Ми - незалежна країна. Я хотів би вирівняти рівень поваги інших до України. І ми боремося за гарантії безпеки, ми хочемо бути в НАТО, більшість країн НАТО нас підтримують", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що Україну в НАТО не підтримують чотири країни - США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.

"Проте все залежить від США, і якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, усі будуть за. Якщо ні - ми не будемо в НАТО", - вважає він.

Інші заяви Зеленського

Президент заявив, що Україна ніколи юридично не визнає окуповані території російськими, навіть якщо за це виступатимуть всі її союзники.

Також він не радить починати перемовини з Путіним з питань, чого хоче і що пропонує сам очільник Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: