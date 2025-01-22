Наразі чотири країни НАТО проти вступу України до Альянсу, однак президент США Дональд Трамп може вплинути на противників цього рішення. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.
Він зазначив, що деякі держави заявляли, що Україна буде в НАТО, однак "це були неправдиві слова, тому що минали десятиріччя, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно".
За словами президента, противники вступу України в НАТО апелюють до якихось колишніх домовленостей з РФ.
"А чому ви раптом домовлялися без нас про нас? Ми - незалежна країна. Я хотів би вирівняти рівень поваги інших до України. І ми боремося за гарантії безпеки, ми хочемо бути в НАТО, більшість країн НАТО нас підтримують", - зазначив він.
Зеленський зазначив, що Україну в НАТО не підтримують чотири країни - США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.
"Проте все залежить від США, і якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, усі будуть за. Якщо ні - ми не будемо в НАТО", - вважає він.
Інші заяви Зеленського
Президент заявив, що Україна ніколи юридично не визнає окуповані території російськими, навіть якщо за це виступатимуть всі її союзники.
Також він не радить починати перемовини з Путіним з питань, чого хоче і що пропонує сам очільник Кремля.