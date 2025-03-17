Він також закликав польську опозицію допомогти у цьому питанні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що основною перепоною на шляху вступу України до Євросоюзу є позиція Угорщини, яка блокує початок переговорів. Заяву Сікорського наводить портал Onet.

Сыкорський зазначив, що Польща, головуючи у Раді ЄС, відчуває особливу відповідальність за процес переговорів.

"Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо, навіть другий переговорний кластер, але, на жаль, це черговий випадок, коли рішення блокує наш давній друг, колись союзник – Угорська Республік"а, – сказав він.

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Водночас Сікорський зазначив, що на засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі тривала "жвава дискусія", внаслідок якої міністри погодилися, що рішення про початок переговорів має базуватися не на двосторонніх питаннях, а на відповідності критеріям.

Він також закликав польську опозицію вжити заходів у цьому питанні.

"Я маю звернутися до польської опозиції, яка підтримує тісні ідеологічні контакти з урядом і партією Віктора Орбана, щоб вони зробили щось добре для Польщі, для Європи, а саме переконали своїх ідеологічних братів розблокувати ці питання", — сказав він.

Позиція Угорщини

Раніше Орбан говорив, що вступ України до Євросоюзу є "немислимим тут і зараз". Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що не може навести жодного аргументу, який міг би "виправдати" вступ України до ЄС з точки зору інтересів його країни.

А глава МЗС угорщини Петер Сійярто заявляв, що Європейський союз і конкретно Польща намагаються зірвати переговори щодо миру в Україні.

Також ЗМІ писали, що після того, як Угорщина намагалася частково зняти персональні санкції з громадян РФ та Білорусі в Європейському Союзі обговорюють позбавлення країни права голосу.

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