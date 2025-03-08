"Більшість світу" в особі Трампа і Орбана прагнуть миру, заявили в Будапешті.

Європейський союз і конкретно Польща намагаються зірвати переговори щодо миру в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у своєму Фейсбук.

За його словами, зараз є реальна можливість досягти миру. Зокрема угорський дипломат вірить, що зусилля Дональда Трампа у цьому напрямку можуть увінчатися успіхом. Однак польський прем'єр-міністр Дональд Туск і польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, на думку Сіярто, "виступають за кровопролиття й руйнування".

"Шкода, що польський уряд – разом з іншими брюссельцями – намагається перешкоджати мирним переговорам. Саме така поведінка Брюсселя ізолює Європейський Союз. Більшість світу – на чолі зі Сполученими Штатами та за участі Угорщини – прагне миру, тоді як 26 держав-членів ЄС, зокрема й Польща, проголосували у четвер за продовження війни. Шкода", – написав Сіярто.

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Екстрений саміт ЄС в Брюсселі

Як писав УНІАН, у четвер в Брюсселі відбувся екстрений неформальний саміт ЄС, на якому обговорювали шляхи військової підтримки України після того, як США зупинили свою допомогу.

За підсумками саміту 26 країн-членів ЄС домовилися про необхідність нарощувати витрати на власну оборону та на підтримку України. І лише Угорщина виступила проти цього.

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