Протягом цієї зими Європа надала Україні 1,8 ГВт електроенергії.

Єврокомісія підготувала амбітний пакет підтримки для безпеки української енергетичної системи та її повної інтеграції в енергетичний ринок ЄС. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час пленарного засідання "Підтримуй Україну".

"Три роки вже Росія хотіла занурити Україну в темряву, невпинно атакуючи енергообʼєкти. І саме тому Єврокомісія підготувала амбітний пакет стосовно енергобезпеки. Ціль - гарантувати стійку, безпечну та конкурентну енергосистему для України", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії також відмітила, що протягом цієї зими Європа надала Україні 1,8 ГВт електроенергії.

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"Ми повністю інтегруємо українські та молдовські ринки електроенергії у наш європейський до кінця наступного року. ІІ ми використовуємо весь потенційний масштаб - 80% усіх запасів газу, який допоможе нам принести прибуток Україні. Ми вкладатимемося у відновлювані джерела електроенергії. Усе це збільшить енергобезпеку Євросоюзу і України", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Допомога Україні: останні новини

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Міжнародному саміті підтримки України в Києві заявила, що Європейський Союз у березні надасть Україні допомогу у розмірі 3,5 мільярда євро. Загалом ЄС вже підтримав Україну на суму 134 мільярди євро.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пленарного засідання "Підтримуй Україну" заявив, що Канада передасть Україні $5 мільярдів з доходів від заморожених активів РФ. Також премʼєр Канади тоді оголосив про виділення військової допомоги для України.

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