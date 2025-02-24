Також він закликав не відкидати варіант членства України в НАТО.

Союзники повинні інвестувати у військово-промисловий комплекс України та забезпечувати спільне виробництво. Про це під час пленарного засідання "Підтримуй Україну" заявив президент Литви Ґітанас Науседа.

"Технологічний потенціал України є надзвичайно великим. І це допоможе надати додаткові можливості, зокрема у сфері збільшення військового виробництва. Ми маємо розширити програми підготовки для ЗСУ, посилити військову готовність, бойову ефективність та подальшу інтеграцію із силами НАТО. Ми також маємо провести ці навчання на території України", – заявив президент Литви.

Він додав, що Литва разом з балтійськими та північними друзями планує як надавати військову техніку Україні, так і проводити навчання для українських захисників на рівні бригад.

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"Ми повинні забезпечити подальше забезпечення військових потреб України. І ми будемо надавати 25% ВВП на військову підтримку України. Зараз настав час лідерства, ми, європейці, маємо взяти нашу відповідальність без жодної затримки. Адже безпека Європи залежить від безпеки України", – додав Науседа.

Також президент Литви закликав прискорити вступ України до Європейського союзу та не виключати членства України в НАТО:

"Я пропоную дату – 1 січня 2030 року. І відкриття перших переговорів можна зробити вже протягом кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім. І наостанок, Україна потребує справжніх гарантій безпеки. Членство в НАТО – це найкращий, найбільш ефективний та довгостроковий варіант. Він має залишатися на столі, аби посилити переговорну позицію України".

Європейський союз: важливі новини

Напередодні рада ЄС схвалила 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів щодо Росії. Він спрямований на важливі сектори російської економіки та спрямований на подальше послаблення здатності російського режиму здійснювати його незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у березні ЄС надасть Україні допомогу у розмірі 3,5 мільярда євро. Вона також відзначила, що з початку повномасштабної війни ЄС та країни-члени підтримали Україну на суму 134 мільярди євро.

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