За його словами, Путін "повністю перевів економіку країни на військові рейки".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що президент РФ Володимир Путін уже вважає себе переможцем у війні проти України і має намір й далі боротися за новий світовий порядок.

"Російська агресія проти України вже давно перестала бути регіональною війною", - заявив він, цитує його видання Spiegel.

За його словами, Путін "повністю перевів економіку країни на військові рейки" і Росія виробляє за три місяці стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за рік.

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На тлі тривалої загрози з боку Москви Пісторуїс заявив про необхідність великих інвестицій у "військову готовність" Німеччини. Міністр наголосив:

"Наша безпека - це крихке благо".

Війна в Україні - думка Залужного

Екс-головком ЗСУ Валерій Залужний, а зараз посол у Великій Британії, заявив, що 2024 року ми можемо абсолютно точно вважати, що почалася Третя світова війна.

"Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте говорити чесно. Уже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, убивають цивільних людей іранські "шахеди". Уже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. снаряди, у російських ракетах застосовуються китайські деталі", - пояснив він.

При цьому Залужний закликав союзників України зробити правильні висновки і змінити свою політику в цьому питанні.

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