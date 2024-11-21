Він зазначив, що Україну зараз атакують за допомогою північнокорейської та китайської зброї.

Третя світова війна офіційно почалася, заявив колишній головнокомандувач української армії Валерій Залужний.

"Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що Третя світова війна розпочалася", - сказав генерал-лейтенант, який зараз є послом України у Великій Британії, під час виступу на церемонії вручення премії "Української правди" UP100.

На його переконання, у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія.

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"Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте говорити чесно. Уже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, убивають цивільних людей іранські "шахеди". Уже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють", - заявив Залужний.

Він зазначив, що Україну зараз атакують за допомогою північнокорейської та китайської зброї. Залужний закликав союзників України зробити правильні висновки, додавши:

"Це ще можна зупинити тут, на території України. Але чомусь наші партнери не хочуть цього розуміти. Очевидно, що в України і так занадто багато ворогів. Україна виживе за допомогою технологій, але неясно, чи зможе вона виграти цю битву поодинці".

Розмови про Третю світову війну

Радник глави ОП Михайло Подоляк припустив, коли може початися Третя світова війна. За його словами, війна в Україні - це глобалізований конфлікт альянсів про правила глобальної поведінки.

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