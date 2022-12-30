Водночас спецслужба Данії не вважає, що Путін страждає від смертельної хвороби.

В розвідці Данії вважають, що побічні ефекти від гормонального лікування, яке проходив російський президент Володимир Путін, могли вплинути на його рішення щодо повномасштабного вторгнення до України.

"Ілюзія величі є одним із відомих побічних ефектів гормонального лікування, яке він проходив. Це не те, про що я можу сказати напевно, але я думаю, що це вплинуло на його рішення, коли він розпочав війну в Україні", – заявив в інтерв'ю Berlingske працівник Служби оборонної розвідки Данії на ім’я Йоаким, який очолює групу, що опікується збиранням даних щодо Росії.

Припускають, що гормональне лікування Путін проходив через онкохворобу, про яку ЗМІ розповідали раніше. Зокрема, Йоаким акцентував, що обличчя російського диктатора зазнало змін, які є характерними для тих, хто проходить таке лікування.

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Водночас, за словам розвідника, спецслужба Данії не вважає, що Путін страждає від смертельної хвороби.

Радше – від серйозного хронічного болю після численних травм, отриманих під час аварій та занять дзюдо та хокеєм. Саме цим пояснюють інциденти, на які звертали уваги соцмережі (шкутильгання Путіна на Красній площі, те, як він чіпляється за стіл під час переговорів тощо),

"Ось що цікаво. Це хронічний біль, від якого він страждає вже досить довго. Тому він схильний сидіти і міцно хапатися за речі. Це щоб полегшити біль", – каже Йоаким.

Розвідник не називав джерела своєї інформації, але запевним, що йдеться не тільки про вивчення відеозаписів за участі російського президента.

Хвороби Путіна

Чутки про проблеми зі здоров’ям 70-річного російського диктатора Володимира Путіна, що керує Росією з 31 грудня 1999 року, ходять вже багато років. На всі з них Кремль якщо і реагує, то спростуванням і заявами про те, що з президентом все гаразд.

У вересні поточного року ЗМІ зібрали докази того, що в Путіна не рухається права рука.

А керівник української розвідки Кирило Буданов стверджував, що президент РФ серйозно хворий на рак.

ЗМІ також стверджували, що у президента РФ хвороба Паркінсона.

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