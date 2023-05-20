Напередодні великої війни він забрав свою дружину до свого кабінету, там вони й зустріли початок повномасштабного вторгнення РФ.

Українська розвідка дізналася про точну дату повномасштабного вторгнення Росії 23 лютого. Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову. Відповідне відео опубліковане у YouTube-каналу "Світ навиворіт".

Голова українських розвідників заявив, що Кремль змінював дату початку великої війни постійно протягом двох тижнів. Та остаточну інформацію про напад РФ Київ дізнався приблизно о 15:00 23 лютого, каже Буданов:

"Близько 15-ї години 23 лютого ми остаточно отримали інформацію, що завтра о 4-й ранку воно (повномасштабне вторгнення, - УНІАН.) має починатися... 23 лютого вночі були викликані наші спецпідрозділи, вони озброїлися та чекали на виїзд до Гостомеля...О 4-й ранку вони відбули по своїх місцях".

Очільник ГУР каже, що 23 лютого після обіду він забрав дружину, вони заселилися в його кабінет. Й після цього були найстрашніші години в очікуванні нападу РФ.

Дивіться відео 13:03-14:25

Інтерв' ю Буданова Комарову

Напередодні очільник ГУР дав відверте інтерв'ю українському ведучому Дмитру Комарову, в якому розповів, що росіяни взяли б Київ, якби змогли стрімко висадити десант у Гостомелі.

Також Буданов висловив переконання, що після поразки Росія видозміниться, і на її території з’являться нові держави та утворення. А ще він закликав не боятися нічого нового від РФ, бо такого вже просто немає, українці вже до цього всього звикли.

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