Водночас російські еліти не висловлюють невдоволення відкрито, оскільки бояться можливих наслідків боротьби за владу в РФ.

Успішне вторгнення українських збройних сил у Курську область змушує прихильників російського диктатора Володимира Путіна непокоїтися і сумніватися в його підтримці.

Як пише AP, за 24 роки свого правління Путін зображував себе єдиною людиною, яка може гарантувати безпеку і стабільність Росії, але цей образ постраждав з початком війни, зокрема після збройного заколоту Євгена Пригожина і теракту в московському концертному залі і нарешті - Курська операція ЗСУ.

"У той час як державне телебачення забезпечує, як і раніше, сильну підтримку Путіна, незважаючи на невдачі, такі як вторгнення в Курськ, складніше оцінити думку його ключового електорату - російської еліти", - пише AP.

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За словами Катерини Шульман з Євразійського центру Карнегі, Путін залежить від їхнього схвалення.

"Вони цілодобово думають про те, вигідний їм статус-кво чи ні", - сказала вона.

Від початку війни життя цих еліт - близького кола Путіна, вищих бюрократів, чиновників служб безпеки і військових, а також керівників бізнесу - стало гіршим, а не кращим. Хоча багато хто збагатився на війні, у них стало менше місць, де можна витратити свої гроші через західні санкції.

Питання, яке вони ставлять собі про Путіна, сказала Шульман, "чи є старий все ще активом або вже тягарем".

Співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Найджел Гулд-Девіс зазначає, що російські еліти наразі перебувають у стані "незадоволеної згоди", але бояться того, хто переможе, якщо почнеться боротьба за лідерство.

Аналітики кажуть, що вони можуть сподіватися, що реакція Путіна на події в Курську відповідає шаблону, в якому він спочатку повільно реагує на кризу, перш ніж в кінцевому підсумку бере гору.

З придушенням внутрішнього інакомислення і з твердим контролем над ЗМІ Путін може дозволити собі прийняти "абсолютно цинічне" рішення ігнорувати те, що відбувається в Курській області, сказала Шульман.

Проте, вважає науковий співробітник і директор Програми Карнегі Юджин Румер, влада Путіна "навряд чи ослабне в результаті цього приниження", оскільки вся політична і військова вертикаль влади в Росії є співучасником його війни і несе загальну відповідальність за цю катастрофу.

Однак у міру того, як Україна нарощує наступ, Кремлю може стати складно ігнорувати численні наслідки війни. Ключове питання, сказав Гулд-Девіс, полягає в тому, що станеться, якщо російська еліта дійде висновку, що війну "неможливо виграти або якщо вона ніколи не закінчиться, поки Путін при владі".

Курська область - новини

Як повідомляв Bild, ЗСУ в Курській області починають бій за великий населений пункт - Кореневе.

Як зазначає аналітик видання Юліан Рьопке, втрата Кореневого стане для Путіна ще більшим репутаційним ударом, ніж втрата Суджі, адже він уже не зможе послатися на раптовість нападу і непідготовлену оборону.

За даними WSJ, навесні цього року генерал-полковник Олександр Лапін, який слідкував за безпекою в Курській області, розпустив раду, що слідкувала за охороною прикордонного регіону. Це рішення створило ще одну дірку в обороні країни-агресора, чим і скористалися ЗСУ для блискавичного наступу на Курщині.

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