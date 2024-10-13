Літак розбився під час зльоту з аеропорту, один пасажир загинув.

У Якутії під час зльоту з аеропорту розбився літак Ан-3 "Борус", один пасажир загинув, повідомляють російські ЗМІ.

За даними МНС Якутії, на борту було п'ятеро осіб - троє членів екіпажу і двоє пасажирів, загинув один із пасажирів. Також опубліковано фото, на яких видно, що літак упав у лісі.

За даними тг-каналу "База", літак здійснював переліт за маршрутом Олекминськ - Желєзногорськ-Ілімський - Усть-Кут. Однак під час зльоту з аеропорту Олекмінська, у нього відмовив двигун.

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"Пілот ухвалив рішення здійснити екстрену посадку в аеропорту вильоту, однак долетіти до аеропорту він не встиг - літак упав за 1,5 км від міста", - йдеться в повідомленні.

Ан-3 - версія вантажопасажирського літака Ан-2, відомого як "Кукурузник". Літак виробляли в Омську на виробничому об'єднанні "Політ" у 2000-2009 роки, загалом було випущено 25 машин.

Втрати російської авіації

12 жовтня російський пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber повідомив про втрату винищувача Су-34, при цьому не надавши більше подробиць. Український волонтер і народний депутат Юрій Мисягін повідомив, що внаслідок втрати Су-34 загинув також екіпаж окупантів.

11 вересня українські розвідники під час операції в акваторії Чорного моря збили російський бойовий літак Су-30СМ. А наприкінці серпня ЗСУ збили російський Су-25 із ПЗРК.

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