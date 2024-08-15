Екіпаж зміг врятуватися.

В Іркутській області зазнав аварії російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М.

Про падіння літака повідомляють російські Telegram-канали. За їхніми даними, бомбардувальник впав у Черемховському районі в Іркутській області. Екіпаж встиг катапультуватися, проте даних про його стан немає.

Пізніше в російському Міністерстві оборони підтвердили катастрофу бомбардувальника. У заяві йдеться, що Ту-22М3 впав під час виконання планового польоту. Попередня причина аварії - технічна несправність.

"Екіпаж катапультувався, їхньому життю загрози немає. Літак упав у безлюдній місцевості, на землі обійшлося без руйнувань", - повідомили в Мінборони.

Падіння літаків у Росії

Як повідомляв УНІАН, у березні в окупованому Криму зазнав аварії російський військовий винищувач. На відео зняли, як він падає просто в море. Повідомлялося, що пілот зумів вижити.

Нагадаємо, що цієї зими Україна заявляла про збиття двох російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Ураження одного з них пізніше визнала Росія.

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