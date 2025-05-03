Політики скасували свої зустрічі та плани.

Президент Сербії Александар Вучич перервав свою поїздку до США через хворобу, наразі він перебуває в лікарні. Про це повідомляє РТС ("Радіо і телебачення Сербії").

Відомо, що 1 травня Вучич провів зустріч у Флориді з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Також президент планував провести ще кілька зустрічей з американськими республіканцями, однак захворів та повернувся до Сербії за рекомендаціями лікарів.

Вже після прибуття зі Штатів 3 травня Вучича шпиталізували до Військово-медичної академії у Белграді, де його зустріли міністр охорони здоров'я Златібор Лончар та доктор Драган Дінчич.

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Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо теж скасував свої плани. Про це пишуть Denník N та TVnoviny.

Зокрема політик скасував участь в урочистостях з нагоди Дня праці 1 травня у Словаччині та у встановленні травневого дерева у Вельки-Залужі.

За словами представника партії Фіцо Smer, депутата Яна Ріхтера, прем'єр-міністр Словаччини "фізично і психічно здоровий".

Він не розповів, чому Фіцо не прийшов на програму святкування 1 травня, але висловив припущення:

"Можливо, це пов'язано з тим, що наближається 15 травня (день замаху на Фіцо рік тому - УНІАН), можливо, це психологічна проблема, що він починає усвідомлювати, що все це могло статися".

Однак депутат заявив, що візит Фіцо до Москви на парад до 9 травня досі в силі.

Ріхтер підтвердив, що поїздка Фіцо до Москви на святкування 80-річчя завершення Другої світової війни 9 травня все ще дійсна.

Парад у Москві 9 травня - що відомо

Як писав УНІАН, раніше стало відомо, що Вучич поїде на парад до Москви 9 травня, попри попередження ЄС. Також президент Сербії заявив, що одна із військових частин країни візьме участь у параді. За його словами, Сербія вперше бере участь у "спільній" організації параду.

Водночас Роберт Фіцо наголосив, що поїде на парад до Москви 9 травня, адже ніхто не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їздити.

"Я поїду до Москви, щоб вшанувати пам'ять тисяч солдатів Червоної Армії, які загинули під час визволення Словаччини. А також мільйонам інших жертв нацистського свавілля. Точно так само, як я віддав данину пам'яті жертвам висадки в Нормандії, або висадки на Тихому океані, або я поїду віддати данину поваги пілотам RAF2, - сказав політик.

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