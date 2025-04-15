Участь у параді до 9 травня заважатиме шляху його країни до ЄС.

Сербії можуть заборонити вступати до Європейського Союзу, якщо президент країни Александар Вучич відвідає парад у Москві до 9 травня.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на заяву генерального секретаря Міністерства закордонних справ Естонії Йонатана Всевьова. Сербського лідера попередили, що візит до Росії є порушенням критеріїв членства в ЄС, тому ця поїздка підірве європейські амбіції його країни:

"Ми повинні переконатися, що вони розуміють, що певні рішення мають свою ціну. Наслідком є те, що вони не приєднаються до Євросоюзу. Росіяни наполегливо працювали над тим, щоб змусити людей приїхати. Для нас це буде важливим лакмусовим папірцем. В основному, ми дивимося на те, чи вони на нашому боці, чи грають в іншій команді".

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас повідомила, що під час зустрічі 14 квітня міністри закордонних справ ЄС говорили про країни, які можуть відвідати церемонію у Москві. Вона закликала всі держави-члени блоку та представників інституцій прибути до Києва та продемонструвати солідарність із Україною.

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"Було дуже чітко обговорено і заявлено різними країнами-членами, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в Москві не буде сприйнята легковажно з європейської сторони, враховуючи, що Росія дійсно веде повномасштабну війну в Європі", - підкреслила Каллас.

Шлях Сербії до ЄС

Як відомо, країна подала заявку на вступ до Європейського Союзу ще у 2009 році, переговори розпочалися у 2014-му.

Незважаючи на євроінтеграційні прагнення, Сербія відмовилася приєднатися до санкцій ЄС проти Росії після її вторгнення в Україну. Крім того, Белград підтримує тісні зв’язки з Москвою в енергетичній та інших сферах.

Белград намагається балансувати між прагненням до членства в ЄС та збереженням тісних зв’язків з Росією, однак дедалі більший тиск з боку Брюсселя вимагає від нього чіткішого визначення зовнішньополітичного курсу.

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