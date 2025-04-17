За словами президента Сербії, також одна з військових частин країни візьме участь у параді Москви.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що приїде у Москву на парад 9 травня. Відомо, що таке рішення сербський лідер прийняв, попри попередження ЄС щодо неприпустимості такого візиту для країни-кандидата до блоку. Про це пише Associated Press.

"Найближчим часом на нас чинитиметься тиск у зв'язку з заходами в Москві, в яких ми оголосили про свою участь", - зауважив Вучич.

Також президент Сербії заявив, що одна із сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці. За його словами, країна вперше бере участь у "спільній" організації параду.

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Водночас в AP зауважують, що візит Вучича до Москви фактично свідчить про його підтримку Кремля у російсько-українській війні.

Нагадаємо, раніше The Telegraph писав, що Сербію покарають, якщо Вучич поїде на парад у Москву. Зокрема політика попередили, що візит до Росії є порушенням критеріїв членства в ЄС, тому ця поїздка підірве європейські амбіції його країни.

Парад 9 травня у Москві - що відомо

Як писав УНІАН, висока представниця ЄС Кая Каллас пригрозила наслідками для тих, хто поїде 9 травня у Москву. За її словами, будь-яка участь у параді або святкування 9 травня у Москві не буде сприйматися легковажно з європейського боку. Зокрема з таким закликом Каллас зверталася й до країн-кандидатів ЄС.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що поїде на парад до Москви 9 травня. Він наголосив, що це рішення не пов'язане з бажанням підтримати Росію.

"Ніхто не може вказувати мені, куди я повинен або не повинен їздити. Я поїду до Москви, щоб вшанувати пам'ять тисяч солдатів Червоної Армії, які загинули під час визволення Словаччини. А також мільйонам інших жертв нацистського свавілля. Точно так само, як я віддав данину пам'яті жертвам висадки в Нормандії, або висадки на Тихому океані, або я поїду віддати данину поваги пілотам RAF", - пояснив Фіцо.

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