Відомо, що політики прибули до Москви на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Президент Сербії Александар Вучич провів зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Москві, яка відбулася ввечері 8 травня. Про це сербський лідер написав на своїй сторінці в Instagram.

"Братерська зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо сьогодні ввечері в Москві. Серби і словаки, брати назавжди!", - написав Вучич під своїм дописом.

Він також оприлюднив відео, на якому тисне руку Фіцо.

Парад у Москві 9 травня - останні новини

Як писав УНІАН, у Москві силовики окопуються на позиціях до 9 травня. За інформацією росЗМІ, на роботу викликають силовиків, які перебувають у відпустках, на вихідних і лікарняних.

"У багатьох із них стоїть завдання буквально "окопатися" в заздалегідь визначених позиціях, серед яких є мости, висоти, і навіть міська каналізація. Відомо, що до виконання завдань залучатимуть повітряну та водну техніку", - йдеться у повідомленні.

Водночас стало відомо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився летіти на парад до Путіна. Причиною такого рішення стало те, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву.

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