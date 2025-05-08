Серед позицій - міська каналізація.

Російське Міністерство внутршніх справ має намір залучити до охорони порядку на святкуваннях 9 травня у Москві весь свій особовий склад.

Про це повідомляє російський проєкт ВЧК-ОГПУ, посилаючись на власні джерела. За данми журналістів, йдеться навіть про співробітників державтоінспекції та підрозділів, які раніше не задіювали в таких заходах. На роботу викликають силовиків, які перебувають у відпустках, на вихідних і лікарняних.

Оперативники мають прибути у відділки в формі, а робітників Федеральної служби безпеки та Федеральної служби охорони вже перевели на "казармений" режим:

Відео дня

"У багатьох із них стоїть завдання буквально "окопатися" в заздалегідь визначених позиціях, серед яких є мости, висоти, і навіть міська каналізація. Відомо, що до виконання завдань залучатимуть повітряну та водну техніку".

Крім того, російські Telegram-канали повідомляють, що керуючі компанії просять жителів Москви в першій половині дня не користуватися ліфтами. Через проблеми зі зв'язком сигнали про поломки можуть не доходити до ліфтових служб.

Парад у Москві

Як відомо, на святкуванні 9 травня у російській столиці запросили 29 іноземних лідерів, зокрема президента Китаю Сі Цзіньпіна та президента Бразилії Лули да Сілви.

Очікується, що у військовому параді візьмуть участь понад 10 тисяч військовослужбовців, а також бойова техніка, включаючи танки, артилерію та авіацію.

Росія оголосила про триденне перемир'я з 8 по 10 травня. Експерти припускають, що кремлівський правитель Путін зробив це для того, що їхні святкування пройшли у безпеці.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку іноземним представникам, які відвідають Москву на парад 9 травня.

Москва декілька днів поспіль перебувала під атаками дронів. Весь цей час у місті та області спостерігаються перебої в роботі мобільного інтернету та зв'язку, які пов'язують із заходами безпеки перед парадом.

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