Лідерами зниження виявилися галузі оптової та роздрібної торгівлі.

У Росії реальний ВВП впав у другому кварталі порівняно до того ж періоду попереднього року на 4,1% слідом за зростанням на 3,5% у першому.

Дані з першої детальної оцінки економіки за цей період, проведеної Росстатом, повідомляє РБК.

Лідерами зниження виявилися галузі оптової та роздрібної торгівлі (мінус 14,1% до того ж періоду 2021 року), комунальний сектор (водопостачання, утилізація відходів і т.д.) - мінус 9,2%, транспортування і зберігання - мінус 3,9%, що могло бути пов'язано, в тому числі, зі зниженням поставок "Газпромом" трубопровідного газу в Європу.

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Зростання показали сільське господарство (1,7%), будівництво на (3,4%). фінансовий і страховий сектор (4,4%).

Сектор держуправління, соціального забезпечення та забезпечення військової безпеки, в який входять в тому числі управління, контроль і регулювання питань, пов'язаних з обороною і діяльністю Збройних сил, виріс на 1,1%.

Як повідомляв УНІАН, санкції Заходу можуть завдати глибокої економічної шкоди Російській Федерації. У ключових секторах спостерігається різке падіння виробництва, а кваліфіковані кадри стали виїжджати з країни.

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