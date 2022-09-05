У звіті зазначено, що вже до 2025 року Росія відчує "відтік мізків".

Санкції Заходу можуть завдати глибокої економічної шкоди Російській Федерації. У ключових секторах спостерігається різке падіння виробництва, а кваліфіковані кадри стали виїжджати з країни.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з внутрішнім звітом, підготовленим для уряду, Росія може зіткнутися з більш тривалою і глибокою рецесією в міру того, як вплив американських і європейських санкцій буде поширюватися, ставлячи під загрозу галузі, на які країна роками спиралася в своїй економіці.

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Два з трьох представлених у звіті сценаріїв показують, що в наступному році спад прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень тільки в кінці десятиліття або пізніше. "Інерційний" сценарій передбачає, що в наступному році економіка впаде на 8,3% нижче рівня 2021 року, в той час як "стресовий" сценарій встановлює мінімум в 2024 році на 11,9% нижче рівня минулого року.

Всі сценарії передбачають посилення тиску санкцій. У доповіді говориться, що різка відмова Європи від російських нафти і газу може також вдарити по здатності Кремля забезпечувати свій власний ринок.

Крім самих обмежень, які охоплюють близько чверті імпорту та експорту, в доповіді детально розповідається, як Росія зараз стикається з "блокадою", яка "торкнулася практично всі види транспорту". За оцінками звіту, до 200 тисяч ІТ-фахівців можуть покинути країну до 2025 року.

У документі зазначено, що необхідно підтримати економіку, але ці кроки включають в себе заходи щодо стимулювання інвестицій, які уряд рекламував протягом останнього десятиліття, коли зростання в значній мірі застопорився навіть без санкцій.

"У зв'язку з обмеженим доступом до західних технологій, хвилею відчуження іноземних корпорацій і демографічними перешкодами потенційне зростання країни має скоротитися до 0,5–1,0% в наступному десятилітті. Після цього він скоротиться ще більше і до 2050 року буде трохи вище нуля. Росія також буде ставати все більш вразливою перед падінням світових цін на сировинні товари, оскільки міжнародні резерви більше не служать буфером", - заявив російський економіст Олександр Ісаков.

Протягом наступних року або двох звіт попереджає про "зниження обсягів виробництва в ряді орієнтованих на експорт секторів", від нафти і газу до металів, хімікатів і виробів з дерева. Хоча пізніше можливий деякий відскік,"ці сектори перестануть бути драйверами економіки".

Згідно зі звітом, повне припинення поставок газу в Європу, основний експортний ринок Росії, може обійтися в 400 мільярдів рублів або 6,6 мільярда доларів на рік у вигляді недоотриманих податкових надходжень. Повністю компенсувати втрачені продажі новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

В результаті видобуток доведеться скоротити, що ставить під загрозу цілі Кремля по розширенню внутрішніх поставок газу. Відсутність технологій, необхідних для заводів з виробництва зрідженого природного газу, є "критичним" і може перешкоджати зусиллям з будівництва нових.

Плани Європи з припинення імпорту російських нафтопродуктів-в минулому році на них припадало близько 55% експорту - можуть призвести до різкого скорочення виробництва, в результаті чого на внутрішньому ринку також не буде палива.

У звіті говориться, що виробники металів втрачають 5,7 мільярда доларів на рік через обмеження.

У доповіді попереджається, що якщо світова економіка скотиться в рецесію, Росія може зіткнутися з подальшим скороченням експорту, оскільки попит на її продукцію зникає, що може спровокувати падіння рубля і сплеск інфляції.

З боку імпорту "основний короткостроковий ризик-це призупинення виробництва через брак імпортної сировини і комплектуючих". У довгостроковій перспективі неможливість ремонту імпортного обладнання може назавжди обмежити зростання.

"Альтернативних постачальників для деяких найважливіших імпортних товарів просто немає", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом, навіть у сільськогосподарському секторі, де Кремль рекламує свої зусилля по заміщенню іноземних поставок, залежність від ключових факторів виробництва може змусити росіян скоротити споживання продуктів харчування в міру скорочення запасів.

Обмеження доступу до західних технологій можуть призвести до того, що Росія відстане на покоління або два, тому що змушена покладатися на менш просунуті альтернативи з Китаю і Південно-Східної Азії

У доповіді попереджається, що санкції також змусять уряд переглянути ряд цілей в галузі розвитку, які Путін поставив перед війною, включаючи цілі щодо прискорення зростання населення і тривалості життя.

Крім того, подальший вплив санкцій позначаться і на сільському господарстві, адже 99% виробництва м'яса птиці та 30% виробництва молочної худоби залежать від імпорту. Насіння для основних продуктів, таких як цукровий буряк і картопля, також в основному привозять з інших країн, як і корми для риб і амінокислоти.

Що стосується авіації, то 95% пасажиропотоку перевозиться на літаках іноземного виробництва, а відсутність доступу до імпортних запчастин може призвести до скорочення флоту в міру їх виходу з експлуатації. Не краща ситуація в машинобудуванні. Тільки 30% верстатів російського виробництва, а місцева промисловість не в змозі задовольнити зростаючий попит

Не варто забувати, що через обмеження ЄС зросла вартість автомобільних перевезень. Проблеми виникнуть і зі зв'язком, тому що через обмеження на SIM-карти до 2025 року їх може не вистачити в Росії, а до кінця 2022 року її телекомунікаційний сектор може відстати від світових лідерів на п'ять років.

Також санкції вдарять і по фармацевтики. З'ясувалося, що близько 80% російського виробництва залежить від імпортної сировини.

Як раніше повідомляв УНІАН, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спростував маніпулятивну інформацію Росії про те, що "економіка РФ витримала перший удар санкцій".

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