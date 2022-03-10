Йдеться саме про ВВП Росії, адже саме вона буде платити за відновлення нашої країни, наголосив Устенко.

На відновлення України після війни піде половина російського ВВП.

Так радник президента з економічних питань Олег Устенко прокоментував інформацію про збитки України від війни з РФ.

"По-перше, треба розуміти, що 100 млрд дол. - це приблизні розрахунки, зроблені в самому початку війни. Зараз ця цифра може бути вищою у декілька разів. Ця цифра розраховується як сума зруйнованих об'єктів інфраструктури, втрачені доходи від невикористання земель і багатьох інших факторів. Ці цифри сягають половини російського ВВП", - сказав Устенко.

За його словами, йдеться саме про ВВП Росії, адже саме вона буде платити за відновлення нашої країни.

"Ці кошти ми отримаємо від заарештованого російського майна, заарештованих резервів ЦБ і т.д. Фонд відновлення наповнюється, є розуміння того, як його наповнювати", - сказав він.

Устенко також прокоментував рішення про націоналізацію майна.

"Не думаю, що можна багато з цього отримати, хоча це і правильний крок. Рішення РНБО наразі було б достатньо для початку націоналізації", - сказав експерт.

Нагадаємо, за даними Устенка, на сьогодні в Україні зруйновано інфраструктуру, будівлі та інші матеріальні цінності на суму не менше 100 мільярдів доларів.

Війна спричинила повну зупинку 50% українських підприємств, а інша половина працює на межі своїх можливостей.

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