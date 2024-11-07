Він порівняв американського політика з бульдозером.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що направить петицію для вручення Нобелівської премії миру Дональду Трампу, якщо він зможе закінчити війну в Україні.

На чемпіонаті з колки дров він порівняв Трампа з "бульдозером", який прийшов до перемоги, незважаючи на те, що його "стріляли, тиснули і хотіли посадити". Камалу Гарріс він назвав героїчною жінкою, до обрання якої "Америка не дозріла".

Лукашенко зазначив, що американський політик багато разів обіцяв припинити війни, зокрема й в Україні:

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"Якщо він це зробить, то ми направимо петицію на Нобелівську премію, йому присвоять за те, що він зробив добру справу. Надія є, що він буде виконувати свої обіцянки. Але Америка не Білорусь: там можуть забути, ще щось".

Вибори у США

Нагадаємо, що перемогу на американських президентських виборах здобув Дональд Трамп. Під час оголошення про свою перемогу він заявив, що його правління стане "золотою епохою" в історії країни.

Його привітали з перемогою Джо Байден, Камала Гарріс, президент України Володимир Зеленський, лідер Франції Еммануель Макрон, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші.

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