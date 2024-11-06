Відповідну заяву республіканець зробив під час виступу перед виборцями у штаті Флорида.

Республіканець Дональд Трамп оголосив про перемогу на президентських виборах у США під час звернення до своїх прихильників у Флориді, повідомляє Sky News.

Під час виступу Трамп назвав свій результат у президентських перегонах "політичною перемогою, якої раніше не знала історія США". Він також пообіцяв, що його правління стане "справді золотою епохою" в історії США, що допоможе Америці зцілитися:

"Щодня я боротимуся за вас, кожним зітханням свого тіла. Я не заспокоюся, поки ми не створимо сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти".

Водночас соратник Трампа Джей Ді Венс під час виступу подякував йому за можливість стати його напарником, а потім звернувся до натовпу:

"Я думаю, що ми щойно стали свідками найбільшого політичного камбеку в історії Сполучених Штатів Америки. Під керівництвом президента Трампа ми ніколи не перестанемо боротися за вас, за ваші мрії, за майбутнє ваших дітей. І після найбільшого політичного відродження в історії Америки ми збираємося очолити найбільше економічне відродження в історії Америки - під керівництвом Дональда Трампа".

Після цих слів Трамп повернувся до мікрофона і сказав, що Венс виявився "хорошим вибором".

Натомість демократка Камала Гарріс не звертатиметься до своїх прихильників до кінця середи, повідомив очільник її кампанії. Після закриття виборчих дільниць віцепрезидентка мала виступити з промовою у своїй альма-матер, Університеті Говарда, але настрій став похмурим, коли почали надходити результати.

Вибори у США - останні новини

Республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться у Білий дім, набравши необхідну для перемоги кількість голосів виборщиків, пише The Hill.

Ця перемога робить його першим президентом із часів Гровера Клівленда, який зміг виграти другий термін після перерви. Кампанія 2024 року була насиченою подіями, зокрема через судові процеси проти Трампа, спроби на його життя та заміну демократичного кандидата: Джо Байдена замінила Камала Гарріс.

Перед цим повідомлялося, що кандидат від республіканців Дональд Трамп має невелику перевагу в колегії виборщиків, але кандидатка від демократів Камала Гарріс все ще має шанс на перемогу. Про це йдеться у прогнозі The Washington Post.

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