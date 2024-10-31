За словами російського дипломата, цей термін "не передає необхідності надійно забезпечити інтереси кожної сторони".

Поняття "внічию" можна застосувати до найрізноманітніших ситуацій - у тому числі до так званих "стамбульських домовленостей". Про це, коментуючи заяву білоруського диктатора Олександра Лукашенка про те, що війна в Україні може завершитися "внічию", заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, цей термін "не підходить для опису можливої ​​розв'язки російсько-української кризи", адже "не передбачає справедливого врахування інтересів сторін":

"Внічию", на мою думку, трішки не передає необхідності надійно забезпечити інтереси кожної сторони, у тому числі й у загальноконтинентальному масштабі".

При цьому Лавров згадав слова Лукашенка про дії, які "київський режим" після держперевороту чинив щодо знищення російської мови в усіх сферах життя".

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"Заборонена, як ви знаєте, українська канонічна православна церква", - поскаржився російський дипломат.

Заява Лукашенка щодо "нічиєї" у війні Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, під час ІІ Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни "хочуть зберегти обличчя" у питанні питання потенційних мирних переговорів щодо війни Росії в Україні.

Як сказав Лукашенко, "Захід нарешті зрозумів, що треба домовлятися в Україні, можливо бути нічиїй, якщо сьогодні".

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