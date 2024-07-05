Угорський прем'єр раніше поінформував НАТО, що збирається з візитом до Москви.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в рамках візиту до Москви не представляє НАТО, а виступає виключно від імені своєї власної країни. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг сказав у Брюсселі на пресконференції, присвяченій ювілейному саміту Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Столтенберг сказав, що Орбан раніше вже навідувався до Москви, і ці візити обговорювалися в НАТО після повернення угорського прем'єра з російської столиці.

"Угорщина поінформувала нас про цей майбутній візит, і я очікую, що коли Віктор Орбан наступного тижня відвідає саміт НАТО у Вашингтоні, буде можливість обговорити і розглянути дискусії, які він провів у Москві. Це те, що відбувається на регулярній основі між союзниками", - сказав Столтенберг. Відео дня

Генеральний секретар Альянсу нагадав, що кілька тижнів тому відвідував Будапешт, де обговорював з Орбаном агресивну війну Росії проти України.

"Усі союзники і Угорщина теж погоджується, що Росія відповідальна за війну, Росія є зловмисником, і Росія може закінчити цю війну сьогодні шляхом припинення нападу на Україну", – наголосив Столтенберг.

При цьому, він відзначив, що Орбан у Москві не представляє НАТО, а лише Угорщину.

Також Столтенберг додав, що в НАТО знали заздалегідь і про візит Орбана до Києва, який відбувся на початку цього тижня.

Візит Орбана до Москви

У п'ятницю, 5 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви для зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним. Водночас у Євросоюзі заявили, що Орбан здійснює візит до Москви винятково в межах двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією, і під час нього не представляє Європейський союз.

При цьому в Європі жорстко реагують на візит Орбана до Москви. Так, за словами депутата Бундестагу Міхаель Рот закликав Угорщину піти з посади головуючої країни ЄС.

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