Депутат Бундестагу Міхаель Рот закликав Угорщину піти з посади головуючої країни ЄС.

Поїздка угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви викликала багато питань у Європі. Представники різних країн висловлюються з цього приводу у мережі.

Так, верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що візит Орбана відбувається виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Позиція ЄС щодо війни Росії проти України виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Орбан не представляє Євросоюз", - написав він у X.

Відео дня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що кремлівського правителя Путіна не зупинить умиротворення. "Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - додала вона.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас впевнена, що Орбан використовує своє головування в Євросоюзі для того, щоб посіяти плутанину. "ЄС єдиний, чітко підтримує Україну і виступає проти російської агресії", - написала вона в X.

Польський прем'єр Дональд Туск процитував слова Орбана про те, що угорська сторона "послужить важливим інструментом для того, щоб зробити перший крок до миру". "Питання в тому, в чиїх руках цей інструмент", - спитав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також зазначив, що Орбан перебуває у Москві як прем'єр-міністр Угорщини. "Європейську Раду з питань зовнішньої політики представлятиме Шарль Мішель. Позиція ЄС дуже чітка: ми засуджуємо російську агресивну війну. Україна може розраховувати на нашу підтримку", - підкреслив він.

Депутат Бундестагу Міхаель Рот розкритикував поїздку у мікроблозі X. "Скандал полягає в тому, що Орбан ганебно зловживає головуванням у Раді ЄС і їздить до Кремля без мандата. Він підриває основні принципи зовнішньої політики ЄС. Або угорський уряд поважає свою нинішню роль в ЄС, або він повинен піти у відставку з посади голови", - написав він.

Депутат Європейського парламенту Даніель Фройнд опублікував старі фотографії візитів Орбана та голови МЗС Угорщини Петера Сійярто до Росії. "Візит Орбана до Москви не повинен нікого дивувати. Дивує той факт, що він робить це під час головування в Раді ЄС, чому можна було б запобігти", - зазначив німецький політик.

Депутат Національних зборів Франції Клеман Бон також розкритикував цю поїздку. "Коли друзі Марін Ле Пен при владі, ось що ви отримуєте: Орбан у Москві рука об руку з Путіним. Це ганьба. Європа не капітулює. Повна підтримка України, яка захищає нашу безпеку", - написав він у X.

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала зазначив, що Орбан не має мандату вести переговори від імени Євросоюзу. "Позиція Чехії чітка: Путін - агресор, ми на боці України", - додав він.

А прем'єр Швеції Ульф Крістерссон назвав використання головування Угорщини в ЄС безвідповідальним та нелояльним. "Це посилає неправильний сигнал зовнішньому світу і висміює український народ, який бореться за свою свободу. Пан Орбан стоїть у цьому питанні на самоті, він не говорить від імені Європейського Союзу і не говорить від імені всіх нас, глав держав та урядів", - підкреслив прем'єр.

Орбан прибув до Москви

Нагадаємо, 2 липня угорський прем'єр вперше за 12 років прибув до України. Вони провели переговори з президентом Володимиром Зеленським, після яких Орбан закликав Україну припинити вогонь.

Того ж дня у Міністерстві закордонних справ повідомили, що угорська сторону ініціювала телефонну розмову з Лавровим.

Сьогодні вдень стало відомо, що Орбан вже прибув до Москви. Він назвав це "миротворчою місією".

Вас також можуть зацікавити новини: