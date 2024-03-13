Президент РФ заявив, що угода має відображати "реалії" на місцях

Президент Володимир Путін заявив, що Росія вимагатиме гарантій безпеки на переговорах щодо припинення війни в Україні. Він зазначив, що "реалії на місцях" мають бути основою будь-яких переговорів.

"У цьому випадку нас насамперед цікавить безпека Росії. Ми будемо виходити з цього", - цитує Путіна видання Bloomberg.

Російського лідера запитали, чи можлива "чесна угода" із Заходом, він відповів: "Я нікому не довіряю, але нам потрібні гарантії".

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Під час війни в Україні ніколи не було необхідності використовувати тактичну ядерну зброю, і ця думка ніколи не приходила йому в голову, сказав Путін, додавши, що він не вважає, що Росія і США рухаються до ядерного конфлікту. Проте, за його словами, країни, які заявили, що у них немає "червоних ліній" щодо Росії, мають розуміти, що Росія відповість тим самим.

Ці заяви Путіна прозвучали напередодні президентських виборів у Росії, які відбудуться 15-17 березня, які нинішній президент РФ, найімовірніше, виграє.

Ядерні погрози Путіна - останні новини

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Путін і його посіпаки не раз погрожували застосуванням ядерної зброї.

При цьому видання CNN повідомило, що США готувалися до ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року. Зазначається, що на це вказувала "сукупність подій і розвідданих".

У щорічній доповіді американської розвідувальної спільноти США зазначили, що Російська Федерація ще може застосувати ядерну зброю.

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