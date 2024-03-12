Зазначається, що Москва продовжує працювати над ракетами великої дальності.

Російська Федерація ще може застосувати ядерну зброю. Москва все ще розробляє ракети великої дальності з ядерними боєголовками.

У щорічній доповіді американського розвідувального співтовариства США зазначили, що Росія продовжуватиме модернізувати свій потенціал ядерних озброєнь і зберігає найбільший і найрізноманітніший запас ядерної зброї. Москва розглядає свій ядерний потенціал як необхідний для стримування і досягнення своїх цілей у потенційному конфлікті проти США і НАТО, і бачить у цьому підсумкову гарантію для Російської Федерації.

"Нездатність Росії здобути швидку і рішучу перемогу на полі бою в поєднанні з українськими ударами всередині Росії, викликає побоювання, що Путін може застосувати ядерну зброю", - йдеться у звіті.

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При цьому розвідники нагадали, що 2023 року Путін публічно заявив про свою готовність перемістити ядерну зброю в Білорусь у відповідь на давнє прохання Мінська.

"Москва продовжить розробку ракет великої дальності з ядерними боєголовками і підводних систем доставки, призначених для проникнення або обходу американської протиракетної оборони. Росія розширює і модернізує свій великий і різноманітний набір нестратегічних систем, здатних доставляти ядерні або звичайні боєголовки, оскільки, на думку Москви, такі системи дають можливість стримування супротивника, контролю ескалації потенційних воєнних дій і протидії силам США і союзників", - підсумували американські розвідники.

Ядерні погрози Путіна - останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Путін і московські чиновники не раз заявляли про можливе застосування ядерної зброї.

Нещодавно видання CNN писало, що США готувалися до ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року. До висновку про ризик ядерної атаки привів не один показник, а "сукупність подій і розвідданих".

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що Путін не полишає спроб залякати світ ядерними погрозами, але це лише риторика.

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