В Ірані підготували пускові установки на випадок ескалації зі США.

В Ірані привели в бойову готовність пускові установки на тлі погроз з боку президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє видання Tehran Times.

Уточнюється, що пускові установки підготовлено у всіх містах, де є підземні військові бази.

"Збройні сили Ірану підготували ракети, здатні завдавати ударів по позиціях, пов'язаних зі США, на тлі постійних погроз з боку президента Дональда Трампа, якщо Тегеран не погодиться на нову ядерну угоду на його умовах", - ідеться в повідомленні.

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За даними видання, підземні військові об'єкти, які розкидано по всій країні, спроектовані таким чином, щоб витримувати авіаудари.

Погрози Трампа Ірану

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп встановив Ірану жорсткі терміни для нової ядерної угоди. Він дав Тегерану, який продовжує стрімко розвивати свою ядерну програму, два місяці на те, щоб укласти нову угоду.

Ядерну угоду між Іраном, США, Росією, КНР, Великою Британією і Францією було укладено у 2015 році. Домовленість передбачала, що Тегеран безперешкодно допускатиме інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти в обмін на поступове зняття західних санкцій, а більшу частину збагаченого урану буде вивезено за кордон. Також вимагалося, щоб завод зі збагачення урану Фордо став науково-дослідним центром.

Раніше Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями і вторинними тарифами, якщо Тегеран не підпише з Вашингтоном угоду щодо своєї ядерної програми.

Водночас, Іран відмовився від прямих переговорів зі США, незважаючи на погрози і заклики Трампа. За даними AP, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна залишає відкритою можливість непрямих переговорів.

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